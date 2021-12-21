Государство должно формировать целевые заказы для промышленности - Минпромторг

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в Госдуме высказался о возможности формирования целевых показателей для промышленности как в плановой экономике.

"Конечно же, мы сегодня не можем обеспечить переход на госпланирование. Когда все имущество было государственным и управлялось государством – это было возможно", - заявил министр, напомнив депутатам от КПРФ, что страна живет в рыночной экономике.

"Но вы правы, что государство должно формировать целевые заказы для отраслей промышленности для их стабильного развития, планирования загрузки, разработок новых модификаций продукции. На это нацелен закон о госзакупках. Например, государственный заказ по авиационной технике – это и есть элемент планирования, мы теперь точно знаем, кто и сколько должен чего произвести до 2030 года, чтобы выполнить госзаказы", - добавил Мантуров, выступая в Госдуме.