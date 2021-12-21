Ноябрьские нефтяники рассказали губернатору ЯНАО о своих планах

В Ноябрьске прошла встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с топ-менеджерами и молодыми специалистами "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза". Как сообщили Накануне.RU на предприятии, главе региона рассказали о текущих и перспективных проектах компании.

В частности, по словам генерального директора "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексея Огородова, в планах наращивание добычи и объемов бурения. При этом продолжится освоение ачимовской толщи – эти пласты уже дают 10% добычи предприятия, их доля будет расти.

Также предусмотрена реализация масштабной программы по обновлению трубопроводного парка. "Один из фокусов деятельности "Ноябрьскнефтегаза" – реализация проектов экологической направленности. Курс на "зеленую" трансформацию – не только наш стратегический приоритет, но и общемировой тренд. Мы выстраиваем свою работу с учетом этих тенденций и системно внедряем технологии, позволяющие снизить нагрузку на окружающую среду", – подчеркнул Алексей Огородов.

Дмитрий Артюхов отметил, что успешная производственная деятельность предприятия и его активное участие в социально-экономическом развитии Ноябрьска способствуют созданию комфортной городской среды. Это, в свою очередь, позволяет привлекать в регион молодых специалистов.

"Показатели компании очень радуют. Каждый год мы видим прирост инвестиций, у предприятия впереди много масштабных задач и хорошие перспективы. А значит, развиваться будет и город, который в 2025 году отметит 50-летие", – заключил он.