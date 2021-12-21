21 Декабря 2021
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Общество В России
Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Минздрав: Омикрон-штаммом заразились около 30 россиян

Число заболевших новых штаммом коронавируса "омикрон" в России достигло 30 человек. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

"Около 30 человек, тяжелых нет", - цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось о 25 заразившихся этой вариацией коронавируса. Пациенты с новым штаммом были зарегистрированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В ВОЗ подтвердили большую вероятность того, что люди, которые привиты или переболели коронавирусом, могут заразиться штаммом "Омикрон".

Теги: омикрон-штамм, россияне



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