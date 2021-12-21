В России впервые с начала октября меньше 26 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

В России впервые с 6 октября ежедневная заболеваемость коронавирусом ушла ниже отметки 26 тыс. и составила 25 907. Выздоровевших за сутки почти в полтора раза больше - 40 219 человек.

При этом смертность остается на стабильно высоком уровне и до сих пор превышает тысячу в сутки – 1027.

Чуть увеличилась доля заболевших, которые переносят болезнь бессимптомно – 7,2%.

Также сегодня Санкт-Петербург превысил по заболеваемости показатели Москвы 2075 против 1906, впрочем такой расклад уже случался, хотя и не часто. На третьем месте стабильно Подмосковье – 1811 заболевших. Также есть еще девять регионов, в которых заболело более 500 человек за сутки. Есть восемь регионов, где заболело за сутки менее 50 человек.