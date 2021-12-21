Правительство выделило регионам деньги, на которые можно построить всего 25 школ

Правительство выделит 23 регионам более 24 млрд руб. на строительство школ. Этих денег хватит, чтобы построить 49 школ на более чем 45 тыс. дополнительных учебных мест.

Впрочем, 24 млрд руб. на постройку полусотни школ примерно на тысячу мест каждая не хватит – в пресс-службе кабмина отметили, что деньги на строительство также направят регионы и инвесторы (в рамках концессионных соглашений).

"Лучшие проекты новых школ отбирают в рамках программы "Развитие образования". Первые два этапа завершились весной и осенью. Уже объявлен следующий отбор, итоги которого будут подведены в начале 2022 года", - говорится в сообщении правительства.

Между тем, на прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил на совещании у президента России, что строительство школ подорожало в среднем на 26%.

От региона к региону стоимость строительства школ разнится. В крупных городах одно место в школе обходится примерно в миллион рублей. Так, минувшим летом гендиректор "Атомстройкомплекса" (Екатеринбург) Валерий Ананьев рассказывал журналистам, что в уральской столице стоимость строительства в расчете на одного ученика составляет 880 тыс. – 1,3 млн руб. С тех пор цены на стройматериалы значительно выросли. Таким образом, на выделенные только правительством средства можно построить лишь половину запланированного, например, по одной школе в каждом регионе. При этом в реконструкции или строительстве с нуля в России нуждаются несколько тысяч школ.