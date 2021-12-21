21 Декабря 2021
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Ноябрьская городская больница, хирургическое отделение (2021) | Фото: ГБУЗ ЯНАО &quot;Ноябрьская ЦГБ&quot;

Хирургическое отделение ямальской больницы затопило кипятком

В городской больнице Ноябрьска случился потоп: кипятком залило хирургическое отделение, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным руководства больницы, причиной потопа стал порыв трубы отопления. Сейчас авария уже устранена.

"Порыв устранен и работа возобновлена. В связи с температурными перепадами, произошел порыв трубы отопления в холле хирургического корпуса. Техническими службами больницы незамедлительно были приняты меры по устранению порыва и ликвидации затопления холла. Никто из пациентов или сотрудников учреждения не пострадал", - сообщили в больнице.

Добавим, что эту же больницу топило неделю назад: 15 декабря из-за засора канализации произошла авария в другом корпусе.

Теги: порыв, кипяток, хирургическое отделение, больница



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