Доход главы Екатеринбурга в 2022 году может составить свыше 2,8 млн рублей

В фонд оплаты труда главы Екатеринбурга Алексея Орлова в 2022 году заложено 44 должностных оклада. Информация об этом была озвучена сегодня за очередном заседании городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что на прошлом заседании был утвержден проект решения об оплате труда высшего должностного лица города. Согласно ему, с 1 января 2022 года оклад градоначальника составит 63 тыс. 902 рубля, как это было и в 2021 году. Мэру также полагаются ежемесячные поощрения в размере трех должностных окладов, доплата за работу с государственной тайной и отпускные в размере двух окладов.

Таким образом, сумма всех выплат градоначальнику в 2022 году составит 2 млн 811 тыс. 688 рублей.

Напомним, что ранее большую дискуссию вызвал пункт 9 данного проекта, где сказано, что главе в случае чего предоставляется материальная помощь. Спикеров думы не устраивал тот факт, что материальную помощь градоначальник может выписывать себе сам, из-за чего в области уже были прецеденты. Юристов же не устраивала формулировка, согласно которой осталось непонятным в каких именно случаях и в каком размере мэр может выписывать себе материальную помощь. Неясно, кем регулируется данный пункт и на что в конечном счете ссылаться. Юристы пояснили, что в отличие от оплаты труда губернатора, которую он устанавливает себе сам, главе города - устанавливает городская дума, которая с принятием данного проекта по сути дает диспозитивное усмотрение распоряжением деньгами, хоть и в пределах средств, предусмотренных бюджетом.



Сегодня гордумой была утверждена уточненная формулировка, а именно: "Материальная помощь выплачивается главе Екатеринбурга в пределах средств, утвержденных на содержание и обеспечение деятельности главы Екатеринбурга в случаях, установленных для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Екатеринбург и муниципальных организаций, не входящих в структуру органов местного самоуправления муниципального образования город Екатеринбург". Уточненная редакция внесена в екатеринбургскую городскую думу письмом главы Екатеринбурга.



После этого юридический отдел подтвердил, что теперь не имеет претензий к формулировке. Депутаты также единогласно проголосовали "за".

В мае текущего года Алексей Орлов отчитался о своих доходах за 2020-й год. Согласно представленным данным, официальный доход Орлова в прошлом году составил 23 млн 195 тысяч рублей. В собственности градоначальника есть земельный участок, жилой дом, гараж и машиноместо. В пользовании мэра - квартира, жилой дом и участок. Вся недвижимость находится в России. Передвигается Алексей Орлов на автомобиле "Тойота Ленд Крузер 200", также ему принадлежат снегоболотоход и прицеп к легковому авто.