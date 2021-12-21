В Астрахани на Волге появилась нефтяная пленка четвертый раз с начала месяца

Нефтяное загрязнение вновь обнаружили на Волге в районе Городского рукава в Астрахани.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, радужно-маслянистая пленка растянулась на поверхности реки от Центрального грузового порта (ул. Адмиралтейская, 53а) до памятника Петру Первому.

Источник загрязнения реки неизвестен. О ЧП доложено в администрацию морского порта, Росприроднадзор, Морсспаслужбу, природоохранную прокуратуру.

С начала декабря загрязнение Волги или ее рукава Прямая Болда фиксировали уже трижды. Так, 2 декабря площадь загрязнения составила около 3 тыс. кв. метров.