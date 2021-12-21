21 Декабря 2021
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Маслянистая пленка на поверхности воды. (2021) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Астраханской области

В Астрахани на Волге появилась нефтяная пленка четвертый раз с начала месяца

Нефтяное загрязнение вновь обнаружили на Волге в районе Городского рукава в Астрахани.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, радужно-маслянистая пленка растянулась на поверхности реки от Центрального грузового порта (ул. Адмиралтейская, 53а) до памятника Петру Первому.

Источник загрязнения реки неизвестен. О ЧП доложено в администрацию морского порта, Росприроднадзор, Морсспаслужбу, природоохранную прокуратуру.

С начала декабря загрязнение Волги или ее рукава Прямая Болда фиксировали уже трижды. Так, 2 декабря площадь загрязнения составила около 3 тыс. кв. метров.

Теги: волга, астрахань, нефтяная пленка



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