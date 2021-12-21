Пермский край и Ямал получат федеральные деньги на строительство школ

Глава Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении различным регионам страны субсидии в 24,4 млрд руб. на строительство школ. Среди субъектов оказались Пермский край и Ямал, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Пермский край в 2022 г. получит 2,2 млрд, в 2023 – 3,3 млрд, в 2024 – 184,7 млн руб. Ямалу в 2022 г. дадут 82,9 млн, в 2023 – 49,2 млн руб.

"Всего субсидии получат 23 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 49 современных школ, появится более 45 тыс. дополнительных учебных мест", - уточнили в Правительстве.