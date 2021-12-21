21 Декабря 2021
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Снегоуборочная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

В Перми не станут создавать предприятие по очистке от снега центральных улиц

У пермских властей нет внутренних источников для создания муниципального предприятия, которое бы занималось содержанием и очисткой дорог. Об этом сегодня на заседании городской думы сообщил глава Перми Алексей Демкин, передает корреспондент .Накануне.RU

"Создание собственного МУПа - процесс капиталоемкий, поэтому мы вынесли его на краевой уровень. Состояние бюджета не позволяет нам своими силами это сделать", — отметил Алексей Демкин.

Заместитель главы администрации, возглавляющий функционально-целевой блок "Городское хозяйство" Дмитрий Галиханов сообщил, что расходы требуются не только на создание учреждения, но и на его содержание, а это порядка 500 млн руб. в месяц.

О планах по созданию предприятия, которое бы отвечало за уборку центральных улиц от снега глава краевой столицы, сообщалось еще в феврале 2021 года.

Теги: снег, уборка улиц, Алексей Дёмкин, муниципальное предприятие



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