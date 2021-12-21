21 Декабря 2021
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депутат Гордумы Алексей Вихарев (2021) | Фото: Накануне.RU

Алексей Вихарев: Медицинская фракция организовала вакцинацию для 20 тысяч екатеринбуржцев

20 тысяч жителей уральской столицы смогли пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции во дворах своих домов и в ТЦ, об этом рассказал глава медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Сегодня глава города Алексей Орлов представлял бюджет на следующий год. Во время заседания Алексей Вихарев поблагодарил его за поддержку работы медицинской группы в гордуме.

"Поблагодарил Алексея Орлова за поддержку работы нашей медицинской фракции. Рассказал, что совместно нам удалось организовать вакцинацию во дворах и торговых центрах для 20 тысяч человек и оказать помощь больницам и поликлиникам более чем на 15 миллионов рублей из своих личных средств. Также мы подготовили списки врачей для награждения благодарственными грамотами городской думы. Попросил отметить медиков и грамотами главы города. Внимание и поддержка им будут приятны", - отметил Алексей Вихарев в соцсетях.

Дворовая вакцинация на Эльмаше в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Теги: Алексей Вихарев, медицинская фракция, дворовая вакцинация



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