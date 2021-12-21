Алексей Вихарев: Медицинская фракция организовала вакцинацию для 20 тысяч екатеринбуржцев

20 тысяч жителей уральской столицы смогли пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции во дворах своих домов и в ТЦ, об этом рассказал глава медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Сегодня глава города Алексей Орлов представлял бюджет на следующий год. Во время заседания Алексей Вихарев поблагодарил его за поддержку работы медицинской группы в гордуме.

"Поблагодарил Алексея Орлова за поддержку работы нашей медицинской фракции. Рассказал, что совместно нам удалось организовать вакцинацию во дворах и торговых центрах для 20 тысяч человек и оказать помощь больницам и поликлиникам более чем на 15 миллионов рублей из своих личных средств. Также мы подготовили списки врачей для награждения благодарственными грамотами городской думы. Попросил отметить медиков и грамотами главы города. Внимание и поддержка им будут приятны", - отметил Алексей Вихарев в соцсетях.