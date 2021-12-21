Три человека в Казани погибли, отравившись суррогатным алкоголем

В Казани скончались три человека, предположительно, от отравления суррогатным алкоголем. Их тела обнаружили 21 декабря в квартире на улице Симонова.

Еще одна женщина с признаками отравления этиловым спиртом госпитализирована в больницу, сообщает СУ СКР по Татарстану.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, ранее в Казани были госпитализированы 14 студентов с признаками отравления метанолом. Одна из пострадавших после скончалась. Следователи выяснили, что в ночь с 15 на 16 ноября 18 человек отмечали день рождения одного из них. В СКР сообщили, что спиртсодержащая жидкость, которой они отравились, оказалась автомобильной "незамерзайкой". Пострадавшие перепутали ее с питьевым алкоголем. Студенты по ошибке взяли из багажника не ту бутыль, добавили в нее ароматизаторы и выпили.

Продажей "паленой" алкогольной продукции занимались четыре местных жителя, они задержаны.