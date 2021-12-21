21 Декабря 2021
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Общество В России
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Опрос показал, сколько денег в месяц требуется российским семьям на базовые нужды

Почти каждой четвертой российской семье (28,4%) нужно 70-100 тысяч рублей для удовлетворения базовых потребностей. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Около 22,5% респондентов для этого необходимо от 100 тысяч рублей в месяц.

21,1% опрошенных считают достаточной сумму 50–70 тысяч рублей, 22,2% готовы прожить на 30–50 тысяч рублей в месяц.

При этом на 15-30 тысяч рублей готовы прожить лишь 5,8%, передает РИА Новости.

Ранее российские семьи назвали доход для сведения концов с концами в период пандемии. Так, домохозяйствам необходимо зарабатывать хотя бы 60,9 тысячи рублей.

Самыми требовательными к величине минимального дохода оказались молодые семьи с детьми (80,9 тысячи рублей) и семьи с детьми-инвалидами (88,4 тысячи).

По данным Ростата, трудности с деньгами испытывает 75,7% семей.

Теги: российские семьи, базовые нужды



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