"Вектор" представил фотографии омикрон-штамма коронавируса

Центр "Вектор" Роспотребнадзора сделал фотографию омикрон-штамма коронавируса. Для исследования формы, размера и других морфологических характеристик штамма им заразили культуру клеток Vero E6. Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом.

"После подготовки пробы, клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На снимках можно видеть везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки.

"Белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме. Впоследствии, они скапливаются у поверхности этих пузырьков и при соблюдении определенных физических и химических условий, проникают внутрь, приобретая при этом дополнительную оболочку. Мембрана пузырьков, в том месте, где формируется вирусная частица, претерпевает изменения. В нее встраиваются структурные белки вируса, которые впоследствии будут представлены на его поверхности и будут определять его поведение при встрече с другой клеткой", - пояснили в "Векторе".

Необычность омикрон-штамма состоит в том, что вирус собирается медленно и не вызывает (в отличие от других штаммов) массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции. Так что состояние клеток при заражении новым штаммом в целом соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами.