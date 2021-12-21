СМИ: чиновников в России научат доступному русскому языку

Счетная палата России разместила в открытом доступе обучающие видео и презентации с рекомендациями, как писать проще о сложных государственных вопросах.

Как следует из заявления ведомства, цель обучения — развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов. Данный курс может быть полезен всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов.

Услуги по созданию обучающих материалов и проведению консультаций для сотрудников Счетной палаты были оказаны в рамках госконтракта. Его стоимость составила 1,375 млн руб. Отмечается, что большой интерес к курсу проявили министерства, ведомства, КСО. Каждая тема включает цикл видеоуроков и презентаций к ним. Всего в курсе 24 видео, а общая длительность обучения составляет четыре часа.

Как сообщил директор департамента внешних коммуникаций СП Павел Демидов, "мы видим значительный запрос со стороны общества на то, чтобы органы власти были еще более понятны, говорили с людьми на одном языке".