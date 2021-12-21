СМИ: под прицел телефонных мошенников попали предпенсионеры

В России мишенью мошенников оказались люди предпенсионного возраста.

Телефонные аферисты стали сообщать им о неких дополнительных выплатах за стаж, выманивая данные банковских карты. После этого платежные реквизиты злоумышленники используют для похищения средств.

Данную информацию подтвердил Центробанк РФ, а также кредитные организации. По словам экспертов, россияне старшего возраста более склонны доверять уловкам, а перед Новым годом они ожидают финансовой поддержки от государства, пишут "Известия".

Ранее в свердловской полиции сообщили о новом способе мошенничества. В нем фигурируют квартиры и автомобили.