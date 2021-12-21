Мутко заявил об остановке цен на жилье в регионах

Цены на жилье в предстоящем году "войдут в нормальный цикл" и будут увеличиваться не более чем на уровень инфляции.

Как сообщил гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко, в ряде субъектов, с небольшим спросом на жилье, рост цен может и вовсе остановиться.

Мутко не назвал регионы, в которых цены могут перестать расти. По словам гендиректора Такой прогноз, по мнению гендиректора, станет возможным, если меры кабмина РФ и Банка России остановят рост инфляции, сообщает РБК.

Напомним, по оценкам Центробанка, квадратный метр жилья в России с начала пандемии в среднем подорожал на 39%, тогда как с 2013 по 2020 год — на 33%.

Ранее вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль раскритиковал жалобы жителей Екатеринбурга на стремительный рост цен на жилье. По его словам, жилье — это акции горожан, а снижение стоимости несёт прямой вред всей стране в целом.