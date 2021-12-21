21 Декабря 2021
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Общество В России
Строители (2021) | Фото: Накануне.RU

В России появился патент для мигрантов с отпечатками пальцев

В России начнут выдавать трудовым мигрантам патенты.

Они будут представлять собой карту с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца. Патент будет выдаваться иностранцу в порядке, не требующем получения визы.

Встроенная микросхема с бесконтактным интерфейсом будет содержать всю информацию, указанную на патенте, а также биометрические персональные данные владельца патента, основные сведения о личности владельца и его трудовой деятельности. Приказ вступает МВД России вступит в силу с 29 декабря, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в Министерстве сельского хозяйства России признают наличие зависимости отрасли от иностранной рабочей силы.

Теги: мигранты, иностранцы



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