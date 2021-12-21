В России появился патент для мигрантов с отпечатками пальцев
В России начнут выдавать трудовым мигрантам патенты.
Они будут представлять собой карту с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца. Патент будет выдаваться иностранцу в порядке, не требующем получения визы.
Встроенная микросхема с бесконтактным интерфейсом будет содержать всю информацию, указанную на патенте, а также биометрические персональные данные владельца патента, основные сведения о личности владельца и его трудовой деятельности. Приказ вступает МВД России вступит в силу с 29 декабря, сообщает РИА "Новости".
Напомним, в Министерстве сельского хозяйства России признают наличие зависимости отрасли от иностранной рабочей силы.