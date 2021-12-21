21 Декабря 2021
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Общество В России
Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Половина россиян планируют перейти на фриланс

46% россиян рассматривает возможность полного перехода на фриланс.

Как говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" и "СберНПФ", в настоящее время без оформления в штат так или иначе трудится треть граждан РФ, причем для каждого шестого фриланс выступает основной деятельностью.

Согласно опросу, большинство фрилансеров зарабатывают до 15 тыс. ежемесячно, и только 11% удается получать более 50 тыс. руб. Те граждане, которые не готовы бросить работу ради гибкого графика, заявили о низкой пенсии в будущем, потере доходов и невозможность получить ипотечный займ или потребкредит.

Также выяснилось, что услугами фрилансеров пользуется каждая третья компания, и в ближайшие годы тренд на альтернативные формы занятости будет крепнуть, пишут "Известия".

В 2019 году, согласно исследованию, почти три четверти экономически активных россиян старше 18 лет (72%) заявили, что рассматривают возможность отказа от работы с официальным оформлением в штат и перехода на фриланс. При этом 27% респондентов назвали такой шаг "очень вероятным". Полностью исключили возможность своего превращения во фрилансера только 8% участников опроса.

Теги: фриланс, соцопрос, работа



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Ранее 27.11.2019 09:44 Мск 72% экономически активных россиян готовы сменить работу с официальным оформлением на фриланс


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