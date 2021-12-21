Ректор самарского вуза подозревается в мошенничестве

Ректора вуза в Самаре задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК по региону, речь идет о Самарском государственном экономическом университете. Как считает следствие, в ноябре 2020 года подозреваемая, а также заместитель начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований заключили фиктивные договора, по условиям которых, учебное заведение выступало исполнителем научно-исследовательских работ.

При этом указанные работы фактически были выполнены путем переработки ранее написанных работ и фальсификации результатов социологических исследований.

После этого на расчетные счета вуза заказчиками были перечислены 3,5 млн руб.

Напомним, в Магнитогорске директор сельскохозяйственного предприятия Шаянова приговорен к 3 годам лишения свободы условно за хищение денежных средств под видом субсидий.