Главный должник свердловских энергетиков в 2021 году погасил половину задолженности

Свердловские энергетики назвали главного должника за энергоресурсы - им оказался Высокогорский ГОК. Старейшее горно-обогатительное предприятие Урала на сегодня имеет перед энергетиками просроченную задолженность более 297 млн руб. и еще 32 млн руб. текущего долга. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора "Россети Урал" - директор филиала "Свердловэнерго" Андрей Мельников.

Просроченная задолженность сформировалась за период с июля 2020 по апрель 2021. В текущем году предприятие снизило долг на 353,5 млн рублей.

"График реструктуризации прописан, пока все идет по плану", - сообщил Мельников.

По подсчетам энергетиков, общий объем дебиторской задолженности в Свердловской области на конец 2021 года составит более 2 млрд рублей.