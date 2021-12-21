22 Декабря 2021
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Экономика Свердловская область
Коллаж, плата за электричество (2020) | Фото: Накануне.RU

Главный должник свердловских энергетиков в 2021 году погасил половину задолженности

Свердловские энергетики назвали главного должника за энергоресурсы - им оказался Высокогорский ГОК. Старейшее горно-обогатительное предприятие Урала на сегодня имеет перед энергетиками просроченную задолженность более 297 млн руб. и еще 32 млн руб. текущего долга. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора "Россети Урал" - директор филиала "Свердловэнерго" Андрей Мельников.

Просроченная задолженность сформировалась за период с июля 2020 по апрель 2021. В текущем году предприятие снизило долг на 353,5 млн рублей.

"График реструктуризации прописан, пока все идет по плану", - сообщил Мельников.

По подсчетам энергетиков, общий объем дебиторской задолженности в Свердловской области на конец 2021 года составит более 2 млрд рублей.

Теги: Россети Урал, задолженность, вгок



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