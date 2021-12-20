20 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Сергей Симонов (2016) | Фото: Спутник

Матери нижнетагильского хоккеиста, скончавшегося по вине врачей, изменили сумму единовременной и ежемесячной выплаты

Свердловский областной суд увеличил сумму как единовременной, так и ежемесячной выплаты матери скончавшегося игрока нижнетагильского ХК "Спутник" Сергея Симонова. Помимо этого, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, ежемесячная выплата будет постоянно индексироваться пропорционально росту установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения по Кемеровской области – Кузбассу.

Напомним, 6 января после тренировки 23-летний хоккеист был доставлен в медучреждение с острой болью в левом подреберье. В больнице ему поставили диагноз - "тупая травма живота" и направили на полостную операцию из-за скопившей в брюшной полости крови. При этом врач-хирург, имея возможность вызвать ассистента, пренебрег требованиями ведомственных инструкций и самостоятельно провел операцию, в ходе которой плохо перевязал сосуды. В результате молодой спортсмен скончался.

Позже врача приговорили к двум годам ограничения свободы с запретом на этот срок заниматься врачебной деятельностью. Позже его освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Дело же о компенсации матери скончавшегося прошло за два года несколько судов. В Нижнетагильском постановили выплатить женщине 3 млн руб., но отказать в ежемесячных выплатах. В Свердловском облсуде апелляцию на данное решение оставили без удовлетворения. Позже Верховный суд РФ отменил все прежние решения, отправив дело в Ленинский районный суд Екатеринбурга на повторное рассмотрение, который в итоге и постановил пожизненно обеспечить истца в размере 47 тыс. 694 рублей от ЦГБ№1 Нижнего Тагила ежемесячно, а также выплатить женщине 1 млн 854 тыс. 256 рублей и 69 копеек в виде возмещения вреда.

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел дело, после чего постановил возместить свердловчанке вред в результате смерти кормильца единовременно в размере 2 млн 503 тыс. 931 рубля, а также назначить пожизненную ежемесячную выплату в размере 59 тыс. 131 рублей с последующей индексацией.

Теги: Нижний Тагил, ЦГБ №1, смерть, хоккеист, компенсация, суд



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