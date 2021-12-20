В Госдуму внесут законопроект о регулировании рекомендаций в интернете

В ближайшее время в Госдуму собираются внести законопроект о регулировании рекомендательных сервисов в интернете. Обсуждение документа состоялось накануне в пресс-центре "Парламентской газеты".

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Проект готовился в Комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Его актуальность разработчики видят в том, чтобы человек мог управлять рекомендациями, которые ему предлагают социальные сети, интернет-магазины, новостные агрегаторы и прочие сервисы. Сейчас рекомендательные алгоритмы быстро обучаются запросам пользователя и показывают ему то, что он потребляет. Это удобно, но человек заключается в "информационный пузырь".

"Главное - это право выбирать, хочет человек находиться в таком пузыре или нет. Если ему нужна лента новостей в хронологическом порядке, он должен получить возможность ее видеть", - сказал один из авторов проекта зампред IT-Комитета Антон Горелкин.

Предлагается информировать пользователя об обработке его данных рекомендательной системой, причем чтобы от этого можно было отказаться. На сайте должны публиковать правила работы рекомендательного алгоритма, которых сегодня никто не знает. Контролировать работу рекомендательных систем должен Роскомнадзор, куда пользователи смогут пожаловаться. Например, сейчас под видом рекомендаций вовсю идет реклама. Также планируется ограждать детей от недетских рекомендаций.