В Госдуму внесут законопроект о регулировании рекомендаций в интернете

20 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
соцсети, коллаж, интернет зависимость (2019) | Фото: versiya.info

В Госдуму внесут законопроект о регулировании рекомендаций в интернете

В ближайшее время в Госдуму собираются внести законопроект о регулировании рекомендательных сервисов в интернете. Обсуждение документа состоялось накануне в пресс-центре "Парламентской газеты".
Читайте также:

Проект готовился в Комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Его актуальность разработчики видят в том, чтобы человек мог управлять рекомендациями, которые ему предлагают социальные сети, интернет-магазины, новостные агрегаторы и прочие сервисы. Сейчас рекомендательные алгоритмы быстро обучаются запросам пользователя и показывают ему то, что он потребляет. Это удобно, но человек заключается в "информационный пузырь".

"Главное - это право выбирать, хочет человек находиться в таком пузыре или нет. Если ему нужна лента новостей в хронологическом порядке, он должен получить возможность ее видеть", - сказал один из авторов проекта зампред IT-Комитета Антон Горелкин.

Предлагается информировать пользователя об обработке его данных рекомендательной системой, причем чтобы от этого можно было отказаться. На сайте должны публиковать правила работы рекомендательного алгоритма, которых сегодня никто не знает. Контролировать работу рекомендательных систем должен Роскомнадзор, куда пользователи смогут пожаловаться. Например, сейчас под видом рекомендаций вовсю идет реклама. Также планируется ограждать детей от недетских рекомендаций.

Теги: интернет, соцсети, алгоритм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8933

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети