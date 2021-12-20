Правительство утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодежи

Долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года утвердило Правительство РФ. Документ опубликован на сайте кабмина.

Главная цель программы - создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи. Планируется разработать дополнительные механизмы содействия занятости молодежи. Предусмотрено целых 32 мероприятия.

Ожидается, что в результате к 2024 году доля трудоустроенных выпускников должна достигнуть 85%, а к 2030 году - 92%. Сегодня она составляет всего 57%, заявил ранее председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.