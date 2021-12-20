Глава Уралвагонзавода предложил объединить усилия Союза машиностроителей и руководства Владимирской и Нижегородской областей

Совместное расширенное заседание советов "Союза машиностроителей России" Нижегородской и Владимирской области и товарищеский матч по хоккею среди любительских команд региональных отделений состоялись в минувшую пятницу в Коврове Владимирской области, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Рабочая встреча прошла на территории Всероссийского научно-исследовательского института "Сигнал" под председательством члена Бюро Центрального совета Общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России", генерального директора АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александра Потапова.

В составе Нижегородской делегации в Ковров прибыли заместитель председателя Нижегородского регионального отделения ООО "Союз машиностроителей России" Владимир Нефедов, управляющий филиалом АО АКБ "Новикомбанк" в Нижнем Новгороде Марина Моисеева и руководитель аппарата регионального отделения ООО "СоюзМаша России" Владислав Каретников.

В совещании приняли участие председатель Владимирского РО Союза Машиностроителей России, генеральный директор АО "ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов, представители регионального правительства, промышленных предприятий и высших учебных заведений.

"Сегодня проводится первое совместное совещание двух региональных отделений. Такой подход представляется мне очень продуктивным – территории граничат между собой и имеют немало общих задач. Встреча проходит во взаимодействии с органами государственной власти, и это дает возможность объединить ресурсы "Союза машиностроителей России" с областным потенциалом и решать проблемы, требующие системного подхода, такие, к примеру, как кадровое обеспечение предприятий ОПК", – подчеркнул Александр Потапов.

В докладе об итогах работы Нижегородского отделения Союза машиностроителей России за 11 месяцев 2021 года Владимир Нефедов отметил, что "приоритетным направлением являлось содействие машиностроительным предприятиям Нижегородской области, входящим в состав регионального отделения, в решении актуальных задач. Это, прежде всего, защита интересов предприятий, повышение их конкурентоспособности с использованием возможностей государственных, деловых и общественных структур, развитие действующих и введение новых мер государственной поддержки промышленных предприятий региона, оказание финансовой поддержки. Из бюджетов разного уровня на поддержку 64 предприятий региона направлено более трёхсот миллионов рублей".

Генеральный директор АО ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов подчеркнул успешную кооперацию ВНИИ "Сигнал" и ЦНИИ "Буревестник", имея в виду и взаимодействие по линии Союза машиностроителей России, и непосредственное сотрудничество между предприятиями, их готовность расширять партнерство по выпуску гражданской продукции.

В завершение рабочей встречи состоялся товарищеский матч по хоккею: соперниками стали команда "Торнадо" Владимирского отделения и команда "Буревестник" из Нижнего Новгорода. Матч стал настоящим спортивным праздником, борьба была напряженной. Болельщики на трибунах создавали особое настроение участникам хоккейного турнира. Команду "Буревестник" вместе с семьями пришли поддержать сотрудники Ковровского подразделения ЦНИИ "Буревестник".

Встреча завершилась победой гостей. Итоговый счёт 8:6 в пользу "Буревестника". "Товарищеские игры отличный способ укрепить взаимодействие сторон. В спортивных состязаниях мы создаём положительный заряд для делового и партнёрского сотрудничества. Соперник был, безусловно, сильный, сыгранный – игра проходила динамично. В какие-то моменты эмоциональный настрой команд достигал очень высокого накала" – отметил тренер любительской команды нижегородцев, специалист по взаимодействию с органами государственной власти АО "ЦНИИ "Буревестник" Владислав Каретников.

Команде "Буревестник" вручён памятный Кубок, обе команды получили подарки от филиала Новикомбанка.