В СФ оценили возможность установки микрочипов о вакцинации от COVID-19 россиянам

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый прокомментировал информацию об установлении микрочипов в Швеции с информацией о вакцинации от COVID-19.

По мнению члена Совфеда, в России при появлении технической возможности установление таких микрочипов вряд ли приобретет массовый характер. Он подчеркнул, что их установление должно быть абсолютно добровольным, передает РИА Новости.

Сам сенатор заявил, что не стал бы устанавливать себе подобный микрочип, тем более что есть различные формы предоставления такой информации.

Ранее СМИ сообщили, что более 6 тысяч жителей Швеции установили подкожные микрочипы с информацией о вакцинации. Устройства используют ближнюю бесконтактную связь (NFC). Они имплантируются в руку либо между локтем и кистью, либо между большим и указательным пальцами. Компания Epicenter заявляет, что процедура полностью обратима.