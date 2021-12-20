Ребрендинг "Мегамарта". Бренд торговой сети отошел "Магниту"

Уральские гипермаркеты "Мегамарт" теперь будут работать под брендом сети магазинов "Магнит". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе торговой сети, которая выкупила DIXY Holding Limited — компанию, в управлении которых находится 2 тыс. 438 магазинов "Дикси" и 39 "Мегамартов".

Но переживать любителям гипер- и минимаркетов данной сети рано: в "Магните" пообещали сохранить все лучшее, за что ценили уральский бренд.

"Мы не планируем закрывать торговые точки, речь идет о ребрендинге, обновлении и реконструкции магазинов. В конечном итоге гипермаркеты "Мегамарт" будут работать под брендом "Магнит". Мы знаем, что "Мегамарты" востребованы екатеринбуржцами. В рамках ребрендинга мы сохраним все лучшее, что в них есть, в том числе ассортимент локальных поставщиков и кулинарию, и привнесем туда новое качество, технологии и сервисы, чтобы улучшить покупательский опыт", - рассказали в пресс-службе.

Точных сроков пока нет, но процесс начнется уже в 2022 году. Новые владельцы отмечают, что инвестиции помогут приблизить торговые точки к стандарту супермаркетов и суперсторов "Магнит".

В свою очередь представитель "Мегамарта" просит не переживать свердловчан и заверяет покупателей в социальных сетях, что магазин "будет оказывать привычный уровень сервиса и справедливых цен до последнего дня существования торговой сети".