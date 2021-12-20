Ребрендинг "Мегамарта". Бренд торговой сети отошел "Магниту"

20 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Магнит, магазин (2017) | Фото: partygorsk.com

Ребрендинг "Мегамарта". Бренд торговой сети отошел "Магниту"

Уральские гипермаркеты "Мегамарт" теперь будут работать под брендом сети магазинов "Магнит". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе торговой сети, которая выкупила DIXY Holding Limited — компанию, в управлении которых находится 2 тыс. 438 магазинов "Дикси" и 39 "Мегамартов".

Но переживать любителям гипер- и минимаркетов данной сети рано: в "Магните" пообещали сохранить все лучшее, за что ценили уральский бренд.

"Мы не планируем закрывать торговые точки, речь идет о ребрендинге, обновлении и реконструкции магазинов. В конечном итоге гипермаркеты "Мегамарт" будут работать под брендом "Магнит". Мы знаем, что "Мегамарты" востребованы екатеринбуржцами. В рамках ребрендинга мы сохраним все лучшее, что в них есть, в том числе ассортимент локальных поставщиков и кулинарию, и привнесем туда новое качество, технологии и сервисы, чтобы улучшить покупательский опыт", - рассказали в пресс-службе.

Точных сроков пока нет, но процесс начнется уже в 2022 году. Новые владельцы отмечают, что инвестиции помогут приблизить торговые точки к стандарту супермаркетов и суперсторов "Магнит".

В свою очередь представитель "Мегамарта" просит не переживать свердловчан и заверяет покупателей в социальных сетях, что магазин "будет оказывать привычный уровень сервиса и справедливых цен до последнего дня существования торговой сети".

Теги: Магнит, Мегамарт, ребрендинг, торговая сеть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8933

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Доставляем купить компьютер в интернет-магазине бытовой техники и электроники www.mvideo.ru