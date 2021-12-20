20 Декабря 2021
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детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

В детсаде Нижнего Тагила родителей не пускают к детям на утренники

Управление образования администрации Нижнего Тагила не пускает родителей воспитанников детского сада МАДОУ "Радость" к детям на новогодние утренники. Об этом движению "Тагил За Перемены" пожаловалась мама одной из девочек, посетовав на то, что управление занимается самоуправством.

"Одна из тагильчанок, обратилась официально в областной Роспотребнадзор, для разъяснения позиции управления образования города. Роспотребнадзор ответил, что прямого запрета на посещение родителями (законными представителями) образовательных учреждений нет, при соблюдении ими профилактических мероприятий (маска, термометрия, обработка рук и дистанция)", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, начальник управления образования Татьяна Удинцева ответила в официальном письме матери дошкольницы, что детский сад может снять на камеру весь утренник, что естественно не устраивает родителей. По их мнению, камера не сможет уловить эмоции детей, да и лишать что старшее, что младшее поколение радости от новогоднего мероприятия просто неправильно при отсутствии необходимости в дистанте.

Сам же праздник дети отметят в группах или на открытом воздухе с обязательным соблюдением противоэпидемиологических мер и в отсутствии любых посторонних лиц.

Теги: Нижний Тагил, утренники, коронавирус, Роспотребнадзор



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