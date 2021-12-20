20 Декабря 2021
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Экономика Свердловская область
Подсолнечное масло, сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области замедлилась годовая продовольственная инфляция

В ноябре годовая продовольственная инфляция в Свердловской области замедлилась и составила 8,9%. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

Заметнее всего рост цен затормозился в сегменте плодоовощной продукции, и тому есть несколько причин. Замедлился рост издержек тепличных хозяйств на отопление, что отразилось на стоимости огурцов и помидоров. Кроме этого, выросли поставки в регион импортных фруктов, в частности, цитрусовых: в результате рост цен на них замедлился, а цены на апельсины и лимоны в ноябре и вовсе оказались ниже, чем годом ранее. Еще одной причиной стабилизации цен на фрукты стал рост предложения отечественных яблок, которые в ноябре продавались дешевле, чем год назад.

Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок витрина яблоки фрукты(2014)|Фото:Накануне.RU

Также на уровень продовольственной инфляции положительное влияние оказала динамика цен на сахар и подсолнечное масло. Сказались хороший урожай сахарной свеклы и подсолнечника, а также меры господдержки внутреннего рынка. Однако животноводы по-прежнему несут большие издержки на корма, упаковку и ветеринарные препараты из-за увеличения мирового спроса и цен на них: в ноябре это привело к ускорению роста цен на колбасу, фарш и консервы.

Также из-за засухи и снижения урожая зерновых в большинстве уральских регионов продолжили дорожать мука, макароны и кондитерские изделия.

Напомним, в сентябре на Среднем Урале ускорилась продовольственная инфляция. А в октябре в регионе увеличился рост цен на мясо и замедлился на майонез.

Теги: инфляция, Свердловская область, овощи, фрукты, сахар



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