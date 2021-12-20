В Ижевске подросток ударил врача ножом по указанию отца

В Ижевске 12-летний подросток напал с ножом на врача по указанию отца. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает СУ СКР по Удмуртии.

18 декабря мужчина пришел в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 из-за повышенной температуры у сына. Ему не понравился порядок сдачи медицинских анализов, в результате подозреваемый устроил конфликт с заведующим отделением. Затем он потребовал, чтобы сын-подросток ударил доктора ножом.

Мальчик нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот. Медик госпитализирован.

Следствие будет добиваться ареста подозреваемого, подростка ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ) после того, как недовольный пациент ударил стоматолога в клинике на севере Москвы. Подозреваемый – 59-лений мужчина – задержан. Врач позже скончался в больнице.