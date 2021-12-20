20 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

Пенсионерам из Первоуральска вручают аптечные купоны при вакцинации от COVID-19

Жители Первоуральска старше 60 лет получат купон в аптеку на 250 рублей после прохождения вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Акция стартовала 17 декабря, а купон будет действовать до 31 января 2022 года.

"Скидочный купон будет вручаться каждому представителю старшего поколения, впервые поставившему прививку от COVID-19. Вакцинироваться можно как в медицинском учреждении, так и в любом дополнительном пункте вакцинации", - сообщили в пресс-службе.

При этом сумма чека не должна быть меньше 500 рублей. Купон на скидку будет действовать до 31 января 2022 года во всех муниципальных аптеках (ПМУП "Аптека №458").

Адреса аптек, где можно получить скидку, пройдя вакцинацию:

– г. Первоуральск, ул. Комсомольская, 15-А
– г. Первоуральск, ул. Космонавтов, 22
– г. Первоуральск, ул. Емлина, 22 (в здании поликлиники)
– г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, 22
– г. Первоуральск, ул. Вайнера, 15-А
– г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, 2-А (в здании поликлиники)
– пос. Магнитка, ул. Циолковского, 25 (в здании поликлиники)
– пос. Новоалексеевка, пер. Геологический, 3 (в здании поликлиники)
– пос. Кузино, ул. Пролетарская, 40 (в здании поликлиники)

Напомним, что ранее в Екатеринбурге также ввели систему поощрения для вакцинируемых. Так, привившись от COVID-19 в ТЦ "Гринвич", жители города получали пропускной билет на один из шести фильмов, идущих в прокате. Аналогичная акция действовала и в екатеринбургском зоопарке, где 3 июня открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Каждому, кто проходил вакцинацию зоопарк вручал пригласительный на бесплатное посещение на взрослого и ребенка. Его можно было использовать и в любой другой день до конца года.

Теги: Первоуральск, вакцинация, коронавирус, прививка, аптека, купон



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