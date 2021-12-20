МИД: Москве срочно нужен ответ США на предложения по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что России срочно нужен ответ США на предложения по гарантиям безопасности, так как ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

Дипломат отметил, что Штаты вряд ли откажутся от предложений России. Однако Вашингтон может попытаться перевести данную инициативу в вялотекущий процесс, передает РИА Новости.

По мнению Рябкова, вместо отказа от Соединенных Штатов стоит ждать различных условий, которыми американская сторона обставит свое согласие.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Основные моменты – Россия и США должны отказаться от развертывания ядерного оружия, а НАТО – от продвижения на восток и, в частности, от вступления в альянс Украины и Грузии.