20 Декабря 2021
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Отель Hyatt Place в Екатеринбурге (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

Жители Екатеринбурга получат сертификат в фитнес-центр за прививку от ковида

Жители Екатеринбурга, сделавшие прививку против COVID-19, получат подарок.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, каждый, кто привьется в одном из 10 пунктов, расположенных в крупных торговых центрах столицы Урала, получит сертификат на неделю бесплатного посещения любого тренажерного зала известной сети фитнес-центров. Новогодняя акция стартует уже на этой неделе - с 22 декабря.

Как пояснили в мэрии, сертификаты за вакцинацию было решено вручать потому, что многие из горожан являются приверженцами здорового образа жизни и регулярно посещают спортивные учреждения.

Напомним, вакцинация от ковида проводится в 18 медучреждениях, обслуживающих население Екатеринбурга. Кроме этого, сформированы 14 мобильных пунктов и 67 прививочных бригад. Желающим сделать прививку против коронавируса необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Теги: фитнес, сертификат, вакцинация, Екатеринбург



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