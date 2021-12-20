В Магадане найден мертвым депутат, выложивший из мертвых гусей слово "Чукотка"

В Магадане мертвым найден экс-"единоросс", депутат городской думы Александр Крамаренко. Тело депутата было обнаружено в его офисе, рядом лежало ружье, принадлежавшее мужчине. По данным Telegram-канала Baza, следствие рассматривает две версии – убийство и самоубийство.

Крамаренко прославился в результате скандала летом этого года. В сети появились фотографии, на которых депутат позирует с тушками десятков, если не сотен убитых гусей и уток, выложенных в виде слова "Чукотка". Интернет-пользователей поразил не только цинизм на фото, но и возможное нарушение закона об охоте (ст. 258 УК РФ - "Незаконная охота"), поскольку сезон на Чукотке был открыт только 15 мая. Крамаренко свою вину отрицал и говорил, что фотографии – подделка. Тем не менее, секретарь магаданского отделения "Единой России" Сергей Носов распорядился приостановить членство Крамаренко в партии.