В Магадане найден мертвым депутат, выложивший из мертвых гусей слово "Чукотка"

20 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Магаданская область
Александр Крамаренко (2021) | Фото: t.me/rlz_the_kraken

В Магадане найден мертвым депутат, выложивший из мертвых гусей слово "Чукотка"

В Магадане мертвым найден экс-"единоросс", депутат городской думы Александр Крамаренко. Тело депутата было обнаружено в его офисе, рядом лежало ружье, принадлежавшее мужчине. По данным Telegram-канала Baza, следствие рассматривает две версии – убийство и самоубийство.

Крамаренко прославился в результате скандала летом этого года. В сети появились фотографии, на которых депутат позирует с тушками десятков, если не сотен убитых гусей и уток, выложенных в виде слова "Чукотка". Интернет-пользователей поразил не только цинизм на фото, но и возможное нарушение закона об охоте (ст. 258 УК РФ - "Незаконная охота"), поскольку сезон на Чукотке был открыт только 15 мая. Крамаренко свою вину отрицал и говорил, что фотографии – подделка. Тем не менее, секретарь магаданского отделения "Единой России" Сергей Носов распорядился приостановить членство Крамаренко в партии.

Теги: александр крамаренко, охотник, убийство, самоубийство, незаконная охота, гуси, утки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8905

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети