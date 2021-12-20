20 Декабря 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова (2018) | Фото: t.me/sledcom_rf

Экс-чиновницу Госстройнадзора признали виновной по делу "Зимней вишни"

Суд установил виновность бывшей главы Госстройнадзора Кузбасса и других фигурантов третьего дела о пожаре в "Зимней вишне" в получении взяток и отмывании денег в процессе строительства торгового центра.

Также установлены случаи злоупотребления служебными полномочиями, передает "Интерфакс".

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В марте 2019 года объявленный в розыск фигурант дела о пожаре был задержан в Польше.

В феврале 2020 года в суд было направлено третье уголовное дело о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Обвиняемыми по нему проходят Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, начальник отдела указанной инспекции Светлана Шенгерей и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

По версии обвинения, Комкова при участии своего сына и Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика ТРЦ "Зимняя вишня". За взятку Комкова не привлекала компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания под ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации.

Деньги были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" по поддельному договору на проектирование и в последующем обналичены.

Кроме того, Комкову и Шенгерей обвиняют в злоупотреблении служебным положением, так как они не приняли мер, чтобы устранить нарушения, допущенные при строительстве и реконструкции ТЦ.

Прокурор попросил для Комковой наказание в виде 21 года лишения свободы, для других фигурантов данного дела - от 8 до 18 лет колонии.

Теги: зимняя вишня, госстройнадзор, танзиля комкова



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