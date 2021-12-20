Министр обороны ФРГ предложила ввести санкции против Путина

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила ввести санкции против президента России Владимира Путина и его окружения из-за ситуации с Украиной.

"Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Прямо сейчас мы должны нацелиться на Путина и его окружение", - заявила министр в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

По ее словам, газопровод "Северный поток — 2" должны входить в список возможных санкций против Москвы, пишет Regnum. Ламбрехт добавила, что все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в НАТО.

Ранее американские СМИ выяснили, что именно подразумевает президент Джо Байден под "очень жесткими санкциями, которых еще не видел мир". Глава государства обещал ввести их в отношении России, если та "вторгнется на Украину".

Эксперты, опрошенные CNN, полагают, что максимально болезненными будут энергетические санкции. В администрации Байдена считают, что санкции также должны коснуться суверенного долга России. Кроме того, рассматриваются варианты персональных санкций в отношении людей из ближайшего окружения Путина, а также отключение банков от системы SWIFT.