20 Декабря 2021
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Политика
Владимир Путин на форуме &quot;Россия зовет!&quot; (2021) | Фото: Форум &quot;Россия зовет&quot;, скриншот трансляции

Министр обороны ФРГ предложила ввести санкции против Путина

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила ввести санкции против президента России Владимира Путина и его окружения из-за ситуации с Украиной.

"Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Прямо сейчас мы должны нацелиться на Путина и его окружение", - заявила министр в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

По ее словам, газопровод "Северный поток — 2" должны входить в список возможных санкций против Москвы, пишет Regnum. Ламбрехт добавила, что все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в НАТО.

Ранее американские СМИ выяснили, что именно подразумевает президент Джо Байден под "очень жесткими санкциями, которых еще не видел мир". Глава государства обещал ввести их в отношении России, если та "вторгнется на Украину".

Эксперты, опрошенные CNN, полагают, что максимально болезненными будут энергетические санкции. В администрации Байдена считают, что санкции также должны коснуться суверенного долга России. Кроме того, рассматриваются варианты персональных санкций в отношении людей из ближайшего окружения Путина, а также отключение банков от системы SWIFT.

Теги: путин, санкции, фрг



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