20 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
(2021) | Фото: Медицинская фракция

Депутаты медфракции гордумы оказали помощь еще двум больницам Екатеринбурга

Депутаты медицинской фракции Екатеринбургской городской Думы сделали новогодние подарки больницам города. Накануне Алексей Мещеряков передал оборудование для кардиологического отделения ЦГКБ №7, которое необходимо в условиях стационарного лечения. Ранее к депутату обратилось руководство больницы и попросило приобрести кислородный концентратор для проведения кислородотерапии пациентам с хронической сердечной и дыхательной недостаточностью. Еще один подарок - шприцевой насос, он используются для пациентов, которым необходимо круглосуточное медленное дозированное введение лекарственных препаратов.

"В последний год увеличилось количество пациентов, нуждающихся как в продленной кислородотерапии, так и в продленном введении лекарственных средств. Эти процедуры часто показаны людям, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, поэтому потребность в данном оборудовании в последнее время возросла", - пояснил заведующий кардиологическим отделением ЦГКБ №7 Павел Андреев.

(2021)|Фото: Медицинская фракция

До этого в наличии было три кислородных концентратора и девять шприцевых дозаторов. С появлением нового оборудования потребность в нем для отделения на данный момент закрылась. Отметим, что сейчас в 7-ой городской больнице оказывается плановая врачебная помощь, прием и лечение коронавирусных больных не ведется. Тем не менее, врачам часто приходится лечить последствия опасного вируса.

(2021)|Фото: Медицинская фракция

"Сегодня больницам как никогда нужна поддержка и помощь. Большая нагрузка легла на сотрудников, которые оказались на передовой, ведут прием и лечение коронавирусных больных. Много работы и в больницах, где оказывают плановую медицинскую помощь. Мы постоянно находимся на связи с врачами, стараемся оперативно реагировать на их просьбы", - рассказал Алексей Мещеряков.

Алексей Мещеряков(2021)|Фото: Медицинская фракция

Депутат Анастасия Немец совместно с всероссийской акцией "Мы вместе" закупила для паллиативного отделения ЦГКБ№6 различные медицинские и хозяйственные средства, необходимые в ежедневной работе. Это – 800 масок, 25 упаковок памперсов для взрослых, а также более десятка хознаборов с мылом, стиральным порошком, зубной пастой и т.д.

(2021)|Фото: Медицинская фракция

"Борьба с новой коронавирусной инфекций, перевод медицинских учреждений города в ведение региона, проведение массовой вакцинации – всё это легло на плечи медиков. И для того, чтобы их главная задача – оказание качественной медицинской услуги жителям не ушла на второй план, мы стараемся оказать максимальную поддержку. Сегодня у меня выстроен диалог с руководством 6-ой городской больницы. Здесь вновь заработало паллиативное отделение. При участии всероссийской акции #Мывместе решили передать средства гигиены, средства индивидуальной защиты, чистящие средства и т.д. Это то, что нужно здесь и сейчас", - рассказала Анастасия Немец.

Анастасия Немец(2019)|Фото: Накануне.RU

Ранее совместно с депутатом Алексеем Вихаревым был закуплен и передан в 6-ую горбольницу переносной холодильник для хранения вакцины "Спутник V". Сегодня он используется для выездной вакцинации на предприятия и в профессиональные образовательные учреждения.

Алексей Вихарев(2021)|Фото: Алексей Вихарев

"Для нас, депутатов группы "Помощь и содействия учреждениям здравоохранения Екатеринбурга", 2021 год был очень продуктивным. Все вместе за почти 10 месяцев мы вложили более 15 миллионов рублей в развитие нашей городской медицины. Закупали оборудование, транспорт и средства защиты для наших больниц. Привлекали в помощь нашим медработникам волонтеров. Внесли весомый вклад в вакцинацию населения. Первыми в России мы запустили акцию "Вакцинация в каждый двор", в ходе которой горожане могли привиться в организованных нами пунктах рядом с домом. Сейчас эти пункты работают в торговых центрах, теплых помещениях. Всего с начала июня и до конца декабря мы помогли вакцинироваться более, чем 20 тысячам жителей. В новом году мы продолжим эту работу. Пандемия вряд ли отступит, поэтому все эти направления работы медфракции будут актуальны и в 2022 году", - рассказал лидер медицинской фракции Алексей Вихарев.

Теги: медицинская фракция, помощь больницам



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