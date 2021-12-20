Уралец отработает 300 часов за избиение врача "скорой"

Суд вынес приговор жителю Каменска-Уральского за нанесение травм врачу "скорой помощи". Агрессора ждут обязательные работы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 9 июля: врач в составе выездной бригады прибыл на вызов в квартиру по улице Жуковского, где находился пациент с раной шеи и пьяный мужчина. Учитывая агрессивное поведение последнего (он размахивал ножом), врач с пациентом и фельдшером вышли на улицу к автомобилю "скорой".

Однако злоумышленник побежал за ними, взял в руки деревянную палку и нанес ей один удар по голове медика. Тот получил сотрясение головного мозга и ушибленные раны лица и головы.

В судебном заседании уралец признал свою вину в совершении данного преступления. За нападение на врача суд назначил ему 300 часов обязательных работ.