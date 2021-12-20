На Камчатке отменили предъявление QR-кодов на транспорте

На Камчатке с 21 декабря отменяют предъявление QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации на транспорте.

По словам губернатора Владимира Солодова, решение принято "в связи со значимостью перемещения населения перед Новым годом и в новогодние праздники".

Напомним, с 23 ноября в Камчатском крае для поездок на межмуниципальных автобусах и авиаперелетах по местным направлениям необходимо предъявлять QR-код, справку о наличии антител либо справку о медотводе.

Ранее к губернатору обратились главы отдаленных районов, которые посчитали, что эффективность ограничений исчерпала себя. Отмечалось, что введение обязательных COVID-сертификатов на транспорте сподвигнуло некоторых жителей региона к вакцинации, пишет Regnum.