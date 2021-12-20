Приостановлены поставки фруктов и овощей из Турции

Россия частично приостановила импорт плодоовощной продукции из Турции, Египта и Ирана.

Об этом московский Роспотребнадзор предупредил торговые сети. Речь идет об апельсинах, винограде, мандаринах, гранатах, лимонах, перце. Как говорится в письме ведомства в адрес торговых сетей, если они обнаружат такую продукцию в продаже, то ее следует изъять, так как перечисленные товары могут стать причиной отравлений.

Как сообщает Минсельхоз, перебоев в поставках продукции на внутренний рынок не ожидается, как и роста цен, так как доля импорта товаров попавших под запрет предприятий незначительна в общем объеме.

В ведомстве отметили, что российские импортеры работают с широким кругом поставщиков фруктов и овощей из Турции и других стран мира, включая Пакистан, Марокко, Аргентину, Перу, Египет и ЮАР, пишут "Известия".

Тем временем, стоимость одного килограмма мандаринов в России в преддверии Нового года стоит на четверть больше, чем год назад. Перед традиционным сезоном высокого спроса цена на них за год в опте выросла в среднем на 18%, в несетевой рознице — на 25%.