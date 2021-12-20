20 Декабря 2021
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Политика В России
Роскосмос логотип (2013) | http://telesat-news.net

В "Роскосмоса" опровергли трату 6 млн руб. на банкет

Информация о том, что "Роскосмос" потратил миллионы рублей на банкет в связи с вручением премии Юрия Гагарина, не соответствует действительности.

Как сказано в сообщении госкорпорации в Telegram, это порочит имя космонавта.

По данным Telegram-канала Mash, на питание для каждого из 150 гостей было потрачено около 40 тыс. руб., а всего организация банкета обошлась в 5,9 млн руб. По данным госкорпорации, на банкет было выделено около полумиллиона рублей: организация кейтерингового обслуживания обошлась в 495,1 тыс. руб., еще 6,4 тыс. - на питьевую воду в бутылках для гостей и лауреатов премии.

Остальные средства из суммы 5,9 млн руб., по данным "Роскосмоса", были потрачены на подготовку помещения для проведения церемонии, монтаж и демонтаж сцены, звукового, светового и технического оборудования, доставку и установку мебели, разработку арт-программы, создание видеороликов, печать пригласительных билетов, а также подготовку букетов и подарков для лауреатов.

Отмечается, что в итоговую сумму вошли расходы на услуги ведущих, музыкальных коллективов, ди-джея, хостес, режиссерско-постановочной группы, технического персонала, фотографов и видеооператоров.

Премию имени первого космонавта Юрия Гагарина учредили в 2011 году. Она присуждается раз в пять лет за достижения в области космической деятельности. Лауреатов определяет правительство России.

Ранее в "Роскосмосе" прокомментировали отчет главы Счетной палаты Алексея Кудрина Владимиру Путину, в котором аудитор сообщил о нарушениях на 30 млрд руб. в деятельности госкорпорации только за 2020 год.

Интересно, что бюджетная дисциплина уже становилось предметом оправданий со стороны "Роскосмоса". Как-то глава корпорации Дмитрий Рогозин пожаловался на нехватку средств, на что в Минфине выкатили справку, по которой оказалось, что "Роскосмос" не смог освоить миллионы рублей.

Теги: Роскосмос, Гагарин, банкет



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