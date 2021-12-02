02 Декабря 2021
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Мариинский прииск (2021) | Фото: Накануне.RU

После трагедии в Кузбассе пройдет проверка шахт 10 регионов РФ

После трагедии, произошедшей на "Листвяжная" в Кемеровской области, масштабные проверки шахт пройдут в десяти угледобывающих регионах РФ. Об этом в ходе совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Это республика Коми, Саха-Якутия, Тыва, Приморский, Хабаровский края, Самарская, Сахалинская, Ростовская, Челябинская области и Чукотский автономный округ", - заявил Краснов.

Помимо этого генпрокурор также предложил ввести систему онлайн-отслеживания местонахождения шахтеров в забое, чтобы избежать подмены данных дистанционного мониторинга индивидуальных датчиков. Заняться разработкой и обслуживанием такой программы должна организация с соответствующим уровнем квалификации.

Напомним, что следственная группа рассматривает несколько версий произошедшего на шахте "Листвяжная", но основная из них – взрыв газо-метанной смеси, который произошел в подготовительном забое. 

Также генпрокуратура совместно с МЧС, Ростехнадзором, Госпожнадзором и другими надзорными ведомствами за три дня проверки кузбасских угольных шахт выявили 449 нарушений закона, возбудили 180 административных дел, внесли19 представлений об устранении нарушений закона, принесли один протест и объявили два предостережения.

Теги: шахты, проверка, Кузбасс, отслеживание



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