В Тюменской области ввели тесты на COVID-19 для прилетающих из Гонконга и ЮАР

Жители и гостю Тюменской области, прибывающие в регион из Гонконга, Египта, ЮАР и других африканских стран, обязаны по прибытию сдать тест на коронавирус. Об этом сообщает информационный центр правительства области.

"В связи с появлением нового штамма COVID-19 "омикрон" региональный оперштаб принял ряд мер для предотвращения его завоза на территорию Тюменской области. Граждане, в том числе члены экипажей воздушных судов, прибывающие из Египта, ЮАР и других африканских стран, а также из Гонконга, должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 по прибытии в аэропорты Рощино, Ремезов", - говорится в сообщении.

Власти также подчеркнули, что до получения результата теста, гражданин должен соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.