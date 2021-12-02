02 Декабря 2021
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Общество Тюменская область
Встреча в аэропорту, вывозной рейс, туристы, Сургут (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Тюменской области ввели тесты на COVID-19 для прилетающих из Гонконга и ЮАР

Жители и гостю Тюменской области, прибывающие в регион из Гонконга, Египта, ЮАР и других африканских стран, обязаны по прибытию сдать тест на коронавирус. Об этом сообщает информационный центр правительства области.

"В связи с появлением нового штамма COVID-19 "омикрон" региональный оперштаб принял ряд мер для предотвращения его завоза на территорию Тюменской области. Граждане, в том числе члены экипажей воздушных судов, прибывающие из Египта, ЮАР и других африканских стран, а также из Гонконга, должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 по прибытии в аэропорты Рощино, Ремезов", - говорится в сообщении.

Власти также подчеркнули, что до получения результата теста, гражданин должен соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.

 

Теги: Омикрон, новый штамм, коронавирус, Гонконг, ЮАР, Египет, тест



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