02 Декабря 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

Ростехнадзор подтвердил фальсификацию данных на шахте "Листвяжная"

Ростехнадзор подтвердил, что сотрудники ведомства фальсифицировали данные на шахте в Кузбассе. Об этом заявил глава ведомства Александр Трембицкий, отметив, что ответственные за данные нарушения, по итогам проверки, будут отстранены или уволены.

Напомним, что в связи с аварией на "Листвяжной". генпрокурор Игорь Краснов заявил о систематическом неисполнении сотрудниками Ростехнадзора своих полномочий. Так например, инспекторы службы сняли с контроля предписания об устранении более 2,5 тыс. нарушений и проигнорировали необходимость привлечь к ответственности десятки угольных предприятий региона. генпрокурор также поставил под вопрос соответствие руководителей Сибирского управления ведомства занимаемым должностям.

"Мы эту информацию тоже знаем... и тоже подтверждаем. В рамках сегодняшних расследований тоже выявлены фальсификации этих данных. Что касается всех высказанных в наш адрес претензий, пофамильно будут проведены служебные проверки, отстранены и уволены люди от работы", - ответил Трембицкий на высказывания генпрокурора.

Он также отметил, что Ростехнадзор уже подготовил и внес изменения в правила промышленной безопасности, тем самым ужесточая условия работы объектов. Помимо этого ведомство готовит предложения по внесению изменений в КоАП РФ для приостановления деятельности объектов, нарушающих пылевой или газовый режим, что приводит к авариям.

"Что касается работы инспекторского состава... будут проведены индивидуальные работы с ужесточением мер ответственности", - добавил Трембицкий, заявив, что это коснется не только Сибирского управления.

Следственный комитет возбудил против двух главных инспекторов Ростехнадзора уголовное дело о халатности. В свою очередь генпрокуратура проверит Сибирское управление службы.

Теги: Ростехнадзор, фальсификация, шахта, Листвяжная



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