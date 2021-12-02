02 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
газ, угарный газ (2010) | Фото:vologdarg.ru

Прокуратура проверит инцидент с отравлением детей угарным газом в Магнитогорске

По факту отравления угарным газом четырех несовершеннолетних в Магнитогорске стартовала проверка, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратурой Орджоникидзевского района организована проверка в связи с произошедшим несчастным случаем в частном доме в Магнитогорске, в результате чего четверо несовершеннолетних детей получили отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что причиной отравления могло послужить неосторожное обращение с печным отоплением. Во время проверки прокуратура также оценит исполнение органами системы профилактики требований закона и полноту работы с многодетной семьей.

Теги: Магнитогорск, угарный газ, отравление, прокуратура



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