Прокуратура проверит инцидент с отравлением детей угарным газом в Магнитогорске

По факту отравления угарным газом четырех несовершеннолетних в Магнитогорске стартовала проверка, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратурой Орджоникидзевского района организована проверка в связи с произошедшим несчастным случаем в частном доме в Магнитогорске, в результате чего четверо несовершеннолетних детей получили отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что причиной отравления могло послужить неосторожное обращение с печным отоплением. Во время проверки прокуратура также оценит исполнение органами системы профилактики требований закона и полноту работы с многодетной семьей.