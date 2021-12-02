02 Декабря 2021
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Самойлова Оксана Джиган (2017) | Фото:instagram.com/samoylovaoxana

Суд отказал в иске родителям, пожаловавшимся на репера Джигана

Хорошевский районный суд Москвы решил не принимать исковое заявление от "Национального родительского комитета" к рэперу Джигану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Исковое заявление возвращено заявителю, так как оно неподсудно Хорошевскому районному суду Москвы", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, что иск о защите чести и достоинства подал соучредитель комитета Юрий Оболонский. Причиной недовольства председателя движения стало видео, в котором Джиган называет своих подписчиков "петушками". Оболонский также заявил, что ему поступило несколько десятков обращений от родителей детей и подростков, увидевших контент рэпера. Примечательно, что общественник подозревает рэпера в продвижении ценностей ЛГБТ.

По данным СМИ, истец просил суд обязать Джигана выплатить ему 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в связи с публичными заявлениями рэпера.

 

Теги: Джиган, репер, суд, иск, родители



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