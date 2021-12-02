Суд продлил арест мужа экс-замминистра просвещения Раковой на три месяца

Гражданского мужа бывшего замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой Артура Стеценко оставили под арестом до 5 марта следующего года, сообщает пресс-служба Тверского суда Москвы.

Защита просила отказать следствию, поскольку не видела на данный момент оснований для сохранения столь строго меры пресечения.

Напомним, что ранее суд оставил под арестом Ракову и Стеценко. Супруги работали в Фонде новых форм развития образования. Они проходят обвиняемыми по делу о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников фонда в РАНХиГС. Стеценко был задержан и помещен в СИЗО в октябре нынешнего года. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год он был фиктивно трудоустроен в Фонд новых форм развития образования и под руководством своей супруги получил "в качестве заплаты" свыше 9 млн рублей.

В середине ноября МВД России установило, что в Институте общественных наук РАНХиГС 12 человек были фиктивно трудоустроены на должности научных сотрудников в рамках расследования одного из эпизодов в деле экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.