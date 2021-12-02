ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М"

Федеральная антимонопольная служба России согласовала стоимость вакцины от коронавируса "Спутник М" предназначенной для детей (12-17 лет).

"Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых "Спутник V" и составляет 600,48 руб. Снижение обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со "Спутник V" в связи с более низкой концентрацией действующих частиц", - говорится в сообщении ФАС.

Вакцина разработана НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Официальное наименование – "Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV".