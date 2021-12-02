"Северсталь" Мордашова продает компанию "Воркутауголь"

Компания "Северсталь" Алексея Мордашова продает "Воркутауголь" "Русской энергии" Романа Троценко, сумма сделки составит 15 млрд руб. Новость пришла на фоне совещания президента России Владимира Путина с представителями угольной промышленности. На нем глава государства, в частности, обещал провести ревизию его поручений 11-летней давности, данных после трагедии на шахте "Распадская". Также президент напомнил владельцам шахт об ответственности.

"Воркутауголь" — одна из крупнейших угледобывающих компаний России. На ее долю приходится около 11% производства коксующегося угля в стране. В состав компании входят пять подземных шахт, один разрез и несколько вспомогательных предприятий. Объем добычи угля предприятиями компании в 2020 году составили 10,3 млн т, производство угольного концентрата — 4,7 млн т. Выручка составила 25,3 млрд руб., чистый убыток — 2,3 млрд руб., передает РБК.

"В рамках нашей амбициозной программы декарбонизации, за счет применения новейших технологий мы постепенно снижаем потребление угольного сырья. В будущем этот тренд усилится, в том числе за счет применения водородного топлива", — заявил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.