02 Декабря 2021
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Экономика СЗФО В России
шахта, Воркута, (2016) | Фото: ТАСС

"Северсталь" Мордашова продает компанию "Воркутауголь"

Компания "Северсталь" Алексея Мордашова продает "Воркутауголь" "Русской энергии" Романа Троценко, сумма сделки составит 15 млрд руб. Новость пришла на фоне совещания президента России Владимира Путина с представителями угольной промышленности. На нем глава государства, в частности, обещал провести ревизию его поручений 11-летней давности, данных после трагедии на шахте "Распадская". Также президент напомнил владельцам шахт об ответственности.

"Воркутауголь" — одна из крупнейших угледобывающих компаний России. На ее долю приходится около 11% производства коксующегося угля в стране. В состав компании входят пять подземных шахт, один разрез и несколько вспомогательных предприятий. Объем добычи угля предприятиями компании в 2020 году составили 10,3 млн т, производство угольного концентрата — 4,7 млн т. Выручка составила 25,3 млрд руб., чистый убыток — 2,3 млрд руб., передает РБК.

 "В рамках нашей амбициозной программы декарбонизации, за счет применения новейших технологий мы постепенно снижаем потребление угольного сырья. В будущем этот тренд усилится, в том числе за счет применения водородного топлива", — заявил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

Теги: северсталь, воркутауголь, алексей мордашов



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