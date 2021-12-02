02 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Озерске школьников перевели на дистант

В Озерске школьников перевели на дистанционное обучение из-за сложной эпидемической ситуации по заболеваемости ОРВИ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На дистанте дети будут учиться с 4 по 13 декабря.

Также до 13 декабря не будут работать кружки и секции, отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия, спектакли, фестивали и иные мероприятия с участием детей.

Колледжам рекомендовано организовать обучение для обучающихся первых и вторых курсов с применением электронного обучения и дистанционных технологий на этот же период.

Теги: школы, дистант, ОРВИ,



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